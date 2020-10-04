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Женская сумка оказалась рассадником множества опасных микробов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pixabay.com

Женские сумки — прибежище множества болезнетворных микроорганизмов, представляющих опасность для человека, аксессуар нужно регулярно протирать антисептическим средством, рассказал эксперт Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«Чаще всего в сумочке и находящихся в ней предметах встречаются кишечная палочка, вирусы — возбудители кишечных инфекций, золотистый стафилококк, стрептококк, энтерококк, яйца гельминтов, различные грибки, клещ демодекс. Все эти микроорганизмы являются возбудителями заболеваний человека, в том числе и опасных», — рассказал Лебедев в интервью радио Sputnik.

Наиболее загрязненные предметы из тех, которые обычно хранятся в женской сумочке: это крем для рук, губная помада, пилочка для ногтей и тушь для ресниц. Также источниками распространения микробов в дамской сумочке могут быть кошелек, ключи, мобильный телефон, расческа, ручка, блокнот, паспорт и другие документы.

По словам эксперта, самые идеальные условия для размножения и распространения болезнетворных микроорганизмов обеспечивают кожаные сумки, обладающие губчатой текстурой.

«Регулярная обработка рук антисептическими салфетками и гелями, а также тщательная очистка самих сумочек и предметов, в них находящихся, — надежный способ избежать распространения болезнетворных микроорганизмов. Не стоит забывать, что микробы могут проникнуть с наружной поверхности сумки, особенно если ставить ее на пол, сиденье в общественном транспорте или скамейку на остановке. Поэтому сумку регулярно нужно протирать антисептическим раствором (особенно дно) и стараться вешать на вешалку или специальный крючок», — посоветовал он.

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Топ комментариев

1voland1

Это как надо ненавидеть мужской пол что бы сделать такое. Там видимо с головой проблемы у этой девочки...

лачинов

То же мне борец за справедливость. Дешевый самопиар, и ничего больше.

gda07081974

Ну что тут скажешь?)))Феминистка Александра Натальевна https://youtu.be/KLYlIQ2oqJE через @YouTube

ager

Россия путем референдума, пусть проведет в Карабахе, где 90 % армян живут

Uynachalnica

Как там дела с турецкими потоками и Идлибом?