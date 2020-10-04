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Звезда ситкома «Американская семейка» заработала больше других актрис

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/sofiavergara

Колумбийско-американская актриса София Вергара возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в 43 миллиона долларов.

Вергара, по данным журнала Forbes, получает 500 тысяч долларов за эпизод ситкома «Американская семейка», еще не менее 10 миллионов долларов ей приносит каждый сезон шоу «В Америке есть таланты», в котором она выступает в роли судьи.

На втором и третьем местах расположились актрисы Анджелина Джоли (35,5 миллиона долларов) и Галь Гадот (31 миллион долларов). Основные средства им принесли гонорары за роли в фильмах «Вечные» и «Красное уведомление», которые выйдут в 2021 году.

В десятку также вошли Мелисса Маккарти (25 миллионов долларов), Мэрил Стрип (24 миллионов долларов), Эмили Блант (22,5 миллиона долларов), Николь Кидман (22 миллиона долларов), Эллен Помпео (19 миллионов долларов), Элизабет Мосс (16 миллионов долларов) и Виола Дэвис (15,5 миллиона долларов).

Forbes отметил, что совокупный доход "»енской» десятки почти вдвое меньше, чем у их коллег-мужчин. Лидерами списка самых высокооплачиваемых актеров стали Дуэйн «Скала» Джонсон (87,5 миллиона долларов), Райан Рейнольдс (71,5 миллиона долларов) и Марк Уолберг (58 миллионов долларов).

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Топ комментариев

1voland1

Это как надо ненавидеть мужской пол что бы сделать такое. Там видимо с головой проблемы у этой девочки...

лачинов

То же мне борец за справедливость. Дешевый самопиар, и ничего больше.

gda07081974

Ну что тут скажешь?)))Феминистка Александра Натальевна https://youtu.be/KLYlIQ2oqJE через @YouTube

ager

Россия путем референдума, пусть проведет в Карабахе, где 90 % армян живут

Uynachalnica

Как там дела с турецкими потоками и Идлибом?