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Победителем «Голоса» стала самая пожилая участница

Источник:
Sibnet.ru
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Дина Юдина из команды Тамары Гвердцители стала победительницей третьего сезона шоу «Голос 60+», она самая старшая из всех участников сезона, ей 91 год.

В финале выступили восемь музыкантов. От команды Льва Лещенко —Валерий Кучеренко и Пётр Таренков, от Елены Ваенги —Ирина Аникина и Вячеслав Ольховский, от команды Гарика Сукачева — Галина Грозина и Татьяна Шупеня, от Тамары Гвердцители — Дина Юдина и Всеволод Ольховский.

Юдина в первой части финала исполнила песню Валентины Толкуновой «Если б не было войны» и прошла в суперфинал, где стала победительницей шоу с композицией «На тот большак». 

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Топ комментариев

1voland1

Это как надо ненавидеть мужской пол что бы сделать такое. Там видимо с головой проблемы у этой девочки...

лачинов

То же мне борец за справедливость. Дешевый самопиар, и ничего больше.

pepelmetal

Пусть на навальнага в суд подают, и выжимают его по полной программе!

gda07081974

Ну что тут скажешь?)))Феминистка Александра Натальевна https://youtu.be/KLYlIQ2oqJE через @YouTube

matsko25

Жрать скоро нечего будет а они там про детей все время пропаганду ведут РОЖАЙ бери ИПОТЕКУ и горбаться...