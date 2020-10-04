Победителем «Голоса» стала самая пожилая участница

Дина Юдина из команды Тамары Гвердцители стала победительницей третьего сезона шоу «Голос 60+», она самая старшая из всех участников сезона, ей 91 год.

В финале выступили восемь музыкантов. От команды Льва Лещенко —Валерий Кучеренко и Пётр Таренков, от Елены Ваенги —Ирина Аникина и Вячеслав Ольховский, от команды Гарика Сукачева — Галина Грозина и Татьяна Шупеня, от Тамары Гвердцители — Дина Юдина и Всеволод Ольховский.

Юдина в первой части финала исполнила песню Валентины Толкуновой «Если б не было войны» и прошла в суперфинал, где стала победительницей шоу с композицией «На тот большак».