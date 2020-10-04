Премьер Украины заявил о возможной отмене пенсий

Украина может через 15 лет прекратить выплачивать пенсии, так как у государства не будет на это средств, заявил премьер Денис Шмыгаль.

Шмыгаль выступал перед студентами Политехнического университета во Львове. Лекция политика 3 октября появилась на YouTube-канале кабмина, хотя состоялась 25 сентября.

По словам премьера, демографическая ситуация на Украине не лучше экономической и уже в недалеком будущем на налоги одного работающего гражданина придется содержать минимум двух пенсионеров.

«Придется в два раза увеличить налоги, чтобы можно было содержать пенсионеров. Компании уже не хотят увеличивать налоги. Увеличение в два раза невозможно. Мы не сможем через лет 15 платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика», — заявил Шмыгаль.

Он отметил, что выходом из ситуации может стать создание накопительной пенсионной реформы, чтобы люди смогли сами себе откладывать на старость. При этом государство их обеспечит небольшой соцвыплатой.