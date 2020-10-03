Дыру на МКС найдут необычным способом

Специалисты нашли необычный способ поиска места утечки воздуха на борту Международной космической станции, для нахождения дыры используют конфетти — тонкие полоски из бумаги и пластика.

Космонавты обнаружили утечку в августе, им удалось локализовать место до переходного отсека служебного модуля «Звезда», входящего в состав российского сегмента станции. Однако визуальный поиск оказался бесполезным, найти дыру не удалось.

Помочь экипажу МКС должен аналог конфетти. Полоски из бумаги и пластика с кусочками пены станут индикаторами утечки — их развесят в проблемном отсеке в разных местах. Потоки воздуха должны заставить конфетти отклониться в одном направлении.

При этом со временем свободно плавающие элементы должны сгруппироваться около проблемного места. Следить за движением полосок планируется при помощи камер, их установят в переходном отсеке перед закрытием люков.

Модуль «Звезда» состоит из четырех отсеков. Три из них герметичны — переходный отсек, рабочий отсек и промежуточная камера. Еще один — негерметичный агрегатный отсек, в котором размещена двигательная установка.