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Прозрачная машина новосибирских блогеров удивила иностранцев

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Новосибирские блогеры с канала «Гараж 54» опубликовали очередной ролик, в котором показали прозрачный автомобиль.

Авторы шоу взяли старые «Жигули», вырезали все панели и установили вместо них прозрачные пластиковые покрытия. При этом мастерам удалось установить двигатель под капот прозрачного автомобиля.

После завершения всех работ машину проверили в деле — ее завели и проехали по улицам города. Прохожие оценили необычный вид «Жигулей», многие фотографировали машину, смеялись и одобрительно показывали большой палец.

Иностранные пользователи YouTube тоже восхитились результатом эксперимента. Один из комментаторов отметил, что русские инженеры всегда славились безумными идеями. Другой назвал прозрачный автомобиль «потрясающим».

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