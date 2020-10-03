НАВЕРХ

Российского боксера осудили в США

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/kovalboxer

Бывший чемпион мира по боксу по версии WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев приговорен в США к трем годам лишения свободы условно.

Дело на 37-летнего спортсмена завели в 2018 году после инцидента на вечеринке в Калифорнии, где он нанес телесные повреждения женщине. Россиянина тогда арестовали, но вскоре выпустили под залог, пишет TMZ Sports.

Ковалев сначала отвергал обвинения, однако затем заключил сделку с прокуратурой. Благодаря этому он получил три года условно и два дня реального тюремного заключения. Также он должен будет оплатить судебные издержки и пройти курсы управления гневом.

При этом пострадавшая женщина также рассчитывает получить от Ковалева компенсацию, ее согласованный с адвокатами спортсмена размер должен составить 650 тысяч долларов. Американка частично уже получила деньги.

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Топ комментариев

pepelmetal

Алёша снова переобулся, то благодарил их так, чуть в ножки не кланялся, теперь они оказываются "убийцы"!...

corrector

Вот ты странный откуда омским врачам знать что ты там выпил из хим лаборатории батюшки своей...

Гроза10

Вот ведь - талант не пропьешь! Даже лежа в коме, наш герой фиксировал кровавые делища главврача Омской...

cre

Цитатаэто связано с возвращением одновременно на работу больших трудовых коллективовОткуда они все вернулись?

лачинов

А вот это он уже за грань перешел. Довольно мерзко выглядит.