Российского боксера осудили в США

Бывший чемпион мира по боксу по версии WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев приговорен в США к трем годам лишения свободы условно.

Дело на 37-летнего спортсмена завели в 2018 году после инцидента на вечеринке в Калифорнии, где он нанес телесные повреждения женщине. Россиянина тогда арестовали, но вскоре выпустили под залог, пишет TMZ Sports.

Ковалев сначала отвергал обвинения, однако затем заключил сделку с прокуратурой. Благодаря этому он получил три года условно и два дня реального тюремного заключения. Также он должен будет оплатить судебные издержки и пройти курсы управления гневом.

При этом пострадавшая женщина также рассчитывает получить от Ковалева компенсацию, ее согласованный с адвокатами спортсмена размер должен составить 650 тысяч долларов. Американка частично уже получила деньги.