Российского боксера осудили в США

Бывший чемпион мира по боксу по версии WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев приговорен в США к трем годам лишения свободы условно.
Дело на 37-летнего спортсмена завели в 2018 году после инцидента на вечеринке в Калифорнии, где он нанес телесные повреждения женщине. Россиянина тогда арестовали, но вскоре выпустили под залог, пишет TMZ Sports.
Ковалев сначала отвергал обвинения, однако затем заключил сделку с прокуратурой. Благодаря этому он получил три года условно и два дня реального тюремного заключения. Также он должен будет оплатить судебные издержки и пройти курсы управления гневом.
При этом пострадавшая женщина также рассчитывает получить от Ковалева компенсацию, ее согласованный с адвокатами спортсмена размер должен составить 650 тысяч долларов. Американка частично уже получила деньги.
pepelmetalАлёша снова переобулся, то благодарил их так, чуть в ножки не кланялся, теперь они оказываются "убийцы"!...
correctorВот ты странный откуда омским врачам знать что ты там выпил из хим лаборатории батюшки своей...
Гроза10Вот ведь - талант не пропьешь! Даже лежа в коме, наш герой фиксировал кровавые делища главврача Омской...
creЦитатаэто связано с возвращением одновременно на работу больших трудовых коллективовОткуда они все вернулись?
лачиновА вот это он уже за грань перешел. Довольно мерзко выглядит.