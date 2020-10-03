Россия передала Германии четвертый запрос по Навальному

Генпрокуратура России подготовила четвертый запрос об оказании правовой помощи в связи с ситуацией с Алексеем Навальным, который передан германской стороне, сообщает МИД РФ.

За месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. «По-прежнему настаиваем на получении реакции на эти обращения», — говорится в заявлении ведомства.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Позднее его перевезли самолетом в Германию. Немецкие эксперты установили, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок».

Однако Берлин не стал официально информировать Москву о своих выводах, поэтому Россия не знает, на каких основаниях были сделаны выводы об отравлении политика боевым ядом. Российские власти ждут ответа от Германии на официальный запрос.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, однако нуждается в дополнительной информации от Парижа и Берлина.