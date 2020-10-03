Назван предполагаемый виновник «выброса смерти» на Камчатке

Экологическая катастрофа на Камчатке предварительно вызвана течью нефтепродуктов из коммерческого танкера, заявил журналистам источник в экстренных службах региона.

Коммерческий танкер проследовал мимо пляжа, на который впоследствии выбросило множество мертвых животных. «Принадлежность судна на данный момент не установлена, ведется поиск», — цитирует источник ТАСС.

После сообщений местных жителей специалисты взяли морскую воду на экспертизу. Пробы показали, что предельно допустимая норма фенолов в воде превышена в два раза, нефтепродуктов — в четыре раза.

Экологи заподозрили, что за выбросом стоит деятельность военных, однако Министерство обороны России опровергло причастность Тихоокеанского флота к загрязнению океана на побережье Камчатки.

Ведомство заявило, что крупные учения, которые могли повлиять на экосистему, в последнее время на Камчатке не проводились. Учений кораблей и судов в акватории, прилегающей к загрязненным пляжам, также не проводилось.