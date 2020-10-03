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Пляжи Камчатки накрыл «выброс смерти»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/yola_la/

Множество мертвых животных выбросило на пляжи Камчатки, местные жители публикуют в соцсетях видео с погибшей рыбой, крабами, осьминогами и другими обитателями океана. По предварительным данным, экологическую катастрофу вызвал неустановленный выброс.

Загрязнение затронуло Авачинский залив Тихого океана, первоначально локальный участок выброса был зафиксирован в районе Халактырского пляжа, где серферы пожаловались на недомогание после контакта с водой.

«Все дно – мертвое. Осьминоги, рыба, морские звезды и ежи — все мертвы от мыса Налычева до Авачинскои бухты. А это больше 40 километров», — написала серфингистка Ела Зикратова в своем Instagram.

Российское отделение Greenpeace назвало произошедшее на Камчатке «экологической катастрофой». Организация потребовала от российских властей немедленного выяснения причин загрязнения.

Экспертиза выявила фенол и нефтепродукты на трех участках акватории, сообщается на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края. Пробы показали, что предельно допустимая норма фенолов в воде превышена в два раза, нефтепродуктов — в четыре раза.

В 35 километрах от Петропавловска-Камчатского находится Козельский полигон захоронения ядохимикатов. Власти еще в 2008 году признали, что он является опасным объектом с экологической точки зрения.

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