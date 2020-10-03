Погиб установивший мировой рекорд скорости гонщик

Обладатель более 70 различных рекордов скорости 47-летний гонщик и бизнесмен Зеф Айзенберг погиб в результате аварии в Великобритании.

Гонщик погиб на заброшенном аэродроме Эльвингтон, который используется во время испытаний, пишет Motorsport.uk. Британец пытался побить рекорд скорости для Великобритании на наземном транспорте, для этого он использовал машину Porsche 911 Turbo S.

Автомобиль вышел из-под контроля на большой скорости в конце разгона. Спасти гонщика врачам не удалось. Отмечается, что гонка проходила под эгидой ассоциации UKTA, которая поддерживает спортсменов, пытающихся побить мировые рекорды для наземного транспорта.

Айзенберг в 1995 году основал компанию Maximuscle, занимавшуюся производством спортивного питания. В 2011 году он продал ее, после чего занялся мотоспортом. В 2015 году Айзенберг установил мировой рекорд Гиннесса по скорости на мотоцикле с газотурбинным двигателем.

В 2019 году британский гонщик установил мировой рекорд скорости на песке на 1200-сильном Porsche 911 Turbo. Тогда он разогнался до 534 километров в час. Также он трижды устанавливал рекорды скорости на мотоцикле с электродвигателем.