Названы «неприкасаемые» настройки смартфона

Любой смартфон имеет ряд настроек, которые не рекомендуется трогать пользователям, так как они отвечают за жизненно необходимые для работы аппарата системы, рассказал руководитель центра цифровой экспертизы «Роскачества» Антон Куканов.

Кроме этого, после изменений некоторых настроек можно потерять гарантию на устройство, передает агентство «Прайм». Так, не стоит использовать Jailbreak на iOS и root-доступ на Android, которые позволяют получить расширенные административные права и полный доступ к файловой системе.

«С осторожностью стоит редактировать настройки, связанные с блокировкой входящих вызовов – есть риск активировать запрет на звонки с номеров, которых нет в записной книге и со скрытых номеров», — отметил эксперт.

Также нужно быть осторожными с настройками «Универсального доступа» — можно активировать интерфейсные возможности, которые затем станет практически невозможно отменить.