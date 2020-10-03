НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Названы «неприкасаемые» настройки смартфона

Источник:
Sibnet.ru
114 0
Фото: © Sibnet.ru

Любой смартфон имеет ряд настроек, которые не рекомендуется трогать пользователям, так как они отвечают за жизненно необходимые для работы аппарата системы, рассказал руководитель центра цифровой экспертизы «Роскачества» Антон Куканов.

Кроме этого, после изменений некоторых настроек можно потерять гарантию на устройство, передает агентство «Прайм». Так, не стоит использовать Jailbreak на iOS и root-доступ на Android, которые позволяют получить расширенные административные права и полный доступ к файловой системе.

«С осторожностью стоит редактировать настройки, связанные с блокировкой входящих вызовов – есть риск активировать запрет на звонки с номеров, которых нет в записной книге и со скрытых номеров», — отметил эксперт.

Также нужно быть осторожными с настройками «Универсального доступа» — можно активировать интерфейсные возможности, которые затем станет практически невозможно отменить.

Еще по теме
Apple запатентовала гибкий самовосстанавливающийся экран
Xiaomi 10T Pro получил камеру с гигантским разрешением
Lenovo выпустит первый в мире ноутбук с гибким экраном
Epic Games и Spotify создали коалицию для борьбы с Apple
смотреть все
Технологии #Гаджеты
КАРТИНА ДНЯ
•
Трампа переправили в военно-медицинский центр
•
Эрдоган поддержал наступление армии Азербайджана
•
Налоги необеспеченных россиян предложили обнулить
•
Названы «неприкасаемые» настройки смартфона
Подробности
•
Дороги и налоги: что изменит запрет на экспорт кругляка?
•
Пивной Новосибирск: когда закроют наливайки?
•
Новые штрафы для водителей: за шины и ксенон
•
Лифты и налоги: уголовные дела сына экс-губернатора Левченко
Как это работает
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Пойти к успеху: где найти «правильные» книги
Сибирь 03.10.2020 09:23
Что можно увидеть в небе в октябре
Сибирь 03.10.2020 06:05
«Золотое кольцо» для туристов открыли в Сибири
Сибирь 02.10.2020 18:57
Замглавы Барнаула обвинили в получении крупных взяток
Сибирь 02.10.2020 17:55
Самое популярное
Ростелеком раздает кинотеатр Wink бесплатно
24171
Онлайн-помощь с уроками: как учиться лучше
22971
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
6002
ГИБДД разъяснила спорный момент в непропуске пешеходов
4449
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Трампа переправили в военно-медицинский центр
•
Эрдоган поддержал наступление армии Азербайджана
•
Налоги необеспеченных россиян предложили обнулить
•
Названы «неприкасаемые» настройки смартфона
Подробности
•
Дороги и налоги: что изменит запрет на экспорт кругляка?
•
Пивной Новосибирск: когда закроют наливайки?
•
Новые штрафы для водителей: за шины и ксенон
•
Лифты и налоги: уголовные дела сына экс-губернатора Левченко
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

pepelmetal

Алёша снова переобулся, то благодарил их так, чуть в ножки не кланялся, теперь они оказываются "убийцы"!...

corrector

Вот ты странный откуда омским врачам знать что ты там выпил из хим лаборатории батюшки своей...

Гроза10

Вот ведь - талант не пропьешь! Даже лежа в коме, наш герой фиксировал кровавые делища главврача Омской...

cre

Цитатаэто связано с возвращением одновременно на работу больших трудовых коллективовОткуда они все вернулись?

Voland2

Штраф за ловлю крокодила? Это пять....