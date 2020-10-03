Трампа переправили в военно-медицинский центр

Президент США Дональд Трамп по рекомендации врачей отправлен на несколько дней в Национальный военно-медицинский центр в штате Мэриленд, сообщает пресс-служба Белого дома.

«В целях предосторожности и по рекомендациям лечащего врача и медицинских экспертов президент будет работать из президентского офиса в военно-медицинском центре Уолтера Рида в течение следующих нескольких дней», — говорится в сообщении.

Личный врач Трампа Шон Конли ранее сообщил, что президент чувствует себя уставшим, но при этом остается в хорошем расположении духа. Президент США ввели дозу коктейля из антител, кроме того он принимает комплекс витаминов и такие препараты, как мелатонин и аспирин.

Супруга Трампа Мелания также находится в относительно хорошем состоянии, у нее кашель и головная боль, более серьезных симптомов у нее нет. Тесты на коронавирус у Трампа и Мелании оказались положительными в пятницу.