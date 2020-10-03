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Премьер Армении обратился к нации

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в субботу обратился к нации и назвал беспрецедентными по своему масштабу военные действия в Нагорном Карабахе. Выступление армянского лидера в прямом эфире транслировали местные телеканалы.

«Враг атакует в таких масштабах, что, по словам военных экспертов, такое не часто случалось в 21 веке в других концах света: сотни танков и БМП, десятки самолетов, сотни беспилотников и десятки тысяч пехотинцев атакуют рубежи армии обороны Арцаха», — сказал Пашинян.

Армянский премьер подчеркнул, что за неделю боевых действий Азербайджан не смог решить ни одну стратегическую задачу в Карабахе, хотя военные действия привели к множествам погибших среди военных и мирного населения.

«У нас есть множество жертв среди мирного населения и военных, однако противник так и не смог решить ни одну стратегическую задачу. Наши солдаты и ополченцы не жалеют сил и показывают небывалые примеры героизма», — отметил он.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, в Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года.

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