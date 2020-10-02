Налоги необеспеченных россиян предложили обнулить

Закрепить нулевой НДФЛ для доходов, равных минимальному размеру оплаты труда, предложили профсоюзы. Кроме этого, для наименее обеспеченных россиян предлагается снизить налоговую ставку.

«Наряду с установлением повышенной ставки для граждан с высокими доходами, считаем необходимым снизить налоговую нагрузку на наименее обеспеченную часть населения», — говорится в отзыве профсоюзов на проект федерального бюджета.

Профсоюзы выступают за дифференцированную налоговую ставку по доходам. Благодаря этому, по мнению разработчиков предложения, удастся частично финансировать нулевую ставку для необеспеченных людей.

С 2021 года ставка налога на доходы физических лиц с доходом свыше 5 миллионов рублей в год повысится с 13% до 15%. Решение фактически представляет собой целевой налог в 2% на высокие доходы.