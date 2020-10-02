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Эрдоган поддержал наступление армии Азербайджана

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально поддержал наступление армии Азербайджана в Нагорном Карабахе. По словам турецкого лидера, он надеется на «освобождение» этих земель от власти Армении.

«Азербайджан уже освободил большую территорию. Надеюсь, он продолжит свою борьбу, пока не освободит все свои земли в Карабахе», — цитирует Эрдогана РИА Новости. Ранее он призывал покончить с «оккупацией Арменией территории Азербайджана».

Эрдоган после эскалации конфликта в Карабахе отметил, что Армения должна «немедленно уйти с азербайджанских земель, на которые она вторгается». По его мнению, Азербайджан 30 лет ждал разрешения территориальной проблемы.

Столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Ереван утверждает, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков, которых Турция перебросила из Сирии. Россия, США и Франция призвали Армению и Азербайджан остановить боевые действия.

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