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Первый электрокар Volvo встал на конвейер

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Volvo

Volvo запустила производство компактного кроссовера XC40 Recharge P8, который стал первым серийный электромобилем в истории шведской марки, сообщила пресс-служба компании.

XC40 Recharge P8 — полностью электрическая версия самого популярного кроссовера XC40, который первым получил престижную награду «Европейский автомобиль года» (European Car of the Year). Он построен на базе компактной модульной архитектуры CMA — передовой автомобильной платформы, разработанной совместно с Geely Group.

Полноприводный Volvo XC40 Recharge P8 обладает мощностью в 408 лошадиных сил и способен проехать свыше 400 километров на одной зарядке. Система быстрой зарядки позволяет восполнить заряд аккумуляторной батареи с 0 до 80% примерно за 40 минут.

Серийное производство электромобилей наладили в бельгийском Генте. Все автомобили, которые должны быть построены в этом году, уже проданы, при этом к заказу модель остается открытой. Первые автомобили планируется поставить клиентам в Европе в конце октября.

Volvo к 2025 году собирается сократить среднее количество вредных выбросов у каждой из своих моделей на 40%. К этому же сроку шведы полностью откажутся от машин с традиционными бензиновыми и дизельными моторами.

Фото: © Volvo

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