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Голикова объяснила серьезный рост коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NIAID

Рост количества заболевших коронавирусом связан с большим числом вернувшихся на работу и осенним сезоном, он серьезный, но ожидаемый, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Рост серьезный, мы его ожидали, это не какая-то новость для нас. Ожидали, потому что это связано с возвращением одновременно на работу больших трудовых коллективов. С другой стороны, как мы всегда говорили, это осенне-зимний сезон, это появление в популяции ОРВИ, гриппа, пневмоний», — цитирует ТАСС Голикову.

По ее словам, первыми росту подверглись крупные город, где большая плотность населения. Например, на Москву приходится порядка 60% прироста. Однако ситуация отличается от того, что было в марте и апреле.

«Тогда мы только готовились, это был неизвестный вирус. Сейчас мы понимаем, с чем имеем дело: у нас готовы медицинские работники, готов коечный фонд, достаточно средств индивидуальной защиты, лекарственного обеспечения», — отметила она.

Голикова призвала граждан соблюдать перчаточно-масочный режим и социальную дистанцию. «У нас с вами по большому счету нет выбора: или мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами, и тем самым снимаем нагрузку на коечный фонд, или мы идем в самоизоляцию, чего мы допустить не хотим, не будем и не собираемся», — сказала она.

Вице-премьер сообщила, что 80-85% россиян, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, не соблюдали меры безопасности.

Тема: Распространение коронавируса
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