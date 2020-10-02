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Омские врачи ответили на заявление Навального о «тайных агентах»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Полина Разуваева, Sibnet.ru

Профсоюз омских медиков опубликовал открытое письмо в ответ на заявление оппозиционера Алексея Навального о том, что врачи желали ему смерти.

Навальному стало плохо 20 августа при перелёте из Томска в Москву, он впал в кому. Самолёт экстренно сел в Омске, в местной больнице политик провёл двое суток, после чего был транспортирован в берлинскую клинику. В своём первом после выздоровления интервью Навальный заявил, что омские врачи хотели его смерти, и сравнил их с тайными агентами-убийцами.

«Только врачебное милосердие и понимание того, что пациент не так давно пережил непростой период в жизни, останавливают нас в самых жестких оценках сказанного и от процессуальных действий. Оскорбление нанесено не только докторам отдельно взятой больницы, но и всей омской медицине», – написали омские медики в открытом письме, опубликованном в пятницу на сайте Омской областной организации профсоюза работников здравоохранения.

Они подчеркнули, что Навальный жив только благодаря омской медицине. Также медики описали, как происходила операция по спасению оппозиционера с точностью до минут: через 16 минут после получения сигнала с самолёта в аэропорт прибыла скорая. Через 17 минут после того, как Навального вынесли из самолёта, он уже был в больнице. Врачи боролись за его жизнь 44 часа до отправки в немецкую клинику.

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«Настоящий доктор всегда вне политики. Однако сейчас людей, сохранивших Навальному жизнь, втягивают в политический процесс. Им угрожают расправой, навешивают на них оскорбительные ярлыки. Считаем, что такое отношение к врачам, честно и профессионально выполнившим свой долг, недопустимо», – подчеркнули авторы письма.

Они посоветовали Навальному, несмотря на тяжёлую болезнь, «сохранять здравость ума, трезво оценивать жизненные реалии и оставаться человеком».

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