Взрыв газового баллона произошел в доме в Красноярске

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Взрыв газового баллона произошел в пристройке жилого дома в Красноярске, угрозы обрушения дома нет, сообщила Sibnet.ru представитель ГУ МЧС по Красноярскому краю.
ЧП произошло около 16.00 по местному времени на улице Весны,
9 в Красноярске.
«В пристройке с административными помещениями к жилому,
многоэтажному дому произошло происшествие. На место выехали все силовые
ведомства и сотрудники МЧС. Угрозы обрушения конструкции нет, выбило
межкомнатную перегородку. Информация уточняется», — рассказала собеседница.
Она добавила, что пожара нет. В доме взорвался баллон газа,
по предварительным данным пострадал один человек.