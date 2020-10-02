Взрыв газового баллона произошел в доме в Красноярске

Взрыв газового баллона произошел в пристройке жилого дома в Красноярске, угрозы обрушения дома нет, сообщила Sibnet.ru представитель ГУ МЧС по Красноярскому краю.

ЧП произошло около 16.00 по местному времени на улице Весны, 9 в Красноярске.

«В пристройке с административными помещениями к жилому, многоэтажному дому произошло происшествие. На место выехали все силовые ведомства и сотрудники МЧС. Угрозы обрушения конструкции нет, выбило межкомнатную перегородку. Информация уточняется», — рассказала собеседница.

Она добавила, что пожара нет. В доме взорвался баллон газа, по предварительным данным пострадал один человек.