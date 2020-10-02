НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Монеточка выпустила альбом «Декоративно-прикладное искусство»

Источник:
Sibnet.ru
194 0

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) выпустила альбом «Декоративно-прикладное искусство», куда вошли 11 песен. Об этом она сообщила в соцсети.

«У нас вышел альбом, мы ждали его 10 лет, мы думали, что этого уже не случится, но он вышел», — с радостью сказала певица в stories в Instagram.

В альбоме 11 треков: «Крошка», «Папина любовница», «Ириски и риски», «Лед», «Тугие косы», «Шприц», «Рентгенограмма», «Мартовские коты», «Переживу», «Америка», а также совместный с Noize MC сингл «Коза».

«Декоративно-прикладное искусство» — третий альбом Монеточки. В 2016 году вышел альбом «Психоделический клауд рэп», в 2018 — «Раскраски для взрослых».

Еще по теме
Билли Айлиш выпустила клип на саундтрек к фильму про Бонда
Noize MC выпустил клип на трек «Лига легенд»
Победа Софьи Феськовой на отборе Детского Евровидения вызвала споры
Отреставрированный концерт ДДТ «Старая дорога» появился на YouTube
смотреть все
Культгид #Музыка #Шоу-бизнес
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп и его супруга заразились коронавирусом
•
Голикова объяснила серьезный рост коронавируса
•
Евросоюз оставил Лукашенко без санкций
•
Половина россиян не хочет заводить детей
Как это работает
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
«Золотое кольцо» для туристов открыли в Сибири
Сибирь 02.10.2020 18:27
Замглавы Барнаула обвинили в получении крупных взяток
Сибирь 02.10.2020 17:55
Штрафы за нарушение масочного режима введут в Томске
Сибирь 02.10.2020 17:16
Омские врачи ответили на заявление Навального о «тайных агентах»
Сибирь 02.10.2020 16:47
Самое популярное
Ростелеком раздает кинотеатр Wink бесплатно
18860
Онлайн-помощь с уроками: как учиться лучше
17812
ГИБДД разъяснила спорный момент в непропуске пешеходов
4005
Вышел трейлер комедии про съемку порно «Глубже!»
3280
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп и его супруга заразились коронавирусом
•
Голикова объяснила серьезный рост коронавируса
•
Евросоюз оставил Лукашенко без санкций
•
Половина россиян не хочет заводить детей
Как это работает
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
Sibnet.Ru
Топ комментариев

xarakire

И что теперь? Задача максимум - выпилить и вывезти древесины до 2022 года??? А почему не сегодняшнего...

лачинов

Забавный дяденька. С несколько гипертрофированной самооценкой. Хотя ведь это его работа, которая его...

xarakire

Китайские власти с пониманием отнеслись к инициативе, но отклонили предложение.

cre

Путин поручил вывезти всю необработанную древесину до 1 января 2022 года.

btr30

так взялся спасать? или показал намерение?? как говорится, обещать женится и женится..две большие разницы...