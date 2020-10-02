Монеточка выпустила альбом «Декоративно-прикладное искусство»

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) выпустила альбом «Декоративно-прикладное искусство», куда вошли 11 песен. Об этом она сообщила в соцсети.

«У нас вышел альбом, мы ждали его 10 лет, мы думали, что этого уже не случится, но он вышел», — с радостью сказала певица в stories в Instagram.

В альбоме 11 треков: «Крошка», «Папина любовница», «Ириски и риски», «Лед», «Тугие косы», «Шприц», «Рентгенограмма», «Мартовские коты», «Переживу», «Америка», а также совместный с Noize MC сингл «Коза».

«Декоративно-прикладное искусство» — третий альбом Монеточки. В 2016 году вышел альбом «Психоделический клауд рэп», в 2018 — «Раскраски для взрослых».