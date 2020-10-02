Полиция в Туве назвала расценки за незаконное оружие

Полиция в Туве назвала расценки за сдачу незаконного оружия от населения, за охотничье оружие с нарезным стволом можно получить 5 тысяч рублей, сообщает МВД РФ по Республике Тыва.

Во время рейдов полицейские находят граждан незаконно хранящих оружие. За это предусматривается уголовная ответственность. Но те, кто добровольно сдал боеприпасы и оружие освобождается от уголовной ответственности за их хранение.

За добровольную сдачу предусмотрено вознаграждение. От 1 тысячи рублей за гранаты и мины и до 5 тысяч рублей за охотничье оружие с нарезным стволом и боевое ручное стрелковое оружие. Если оружие окажется непригодным, то выплачивают только 50% от суммы.