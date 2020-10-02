Сотрудники ФСБ задержали в аэропорту чиновника из Приангарья

Силовики задержали в аэропорту главу городского поселения Усть-Кут Александр Душина в аэропорту Иркутска. Его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба СК России.

По версии следствия, в 2019 году Душин от имени администрации муниципального образования заключил контракт с коммерческой фирмой на выполнение работ по благоустройству.

Подрядчик не выполнил работы в полном объеме, часть работ не соответствовала требованиям контракта. Но глава муниципального образования подписал акты о приемке выполненных работ.

На основании этих документов из федерального, областного и местного бюджетов подрядчику перечислили более 40 миллионов рублей. Из них 16 миллионов — за невыполненные либо выполненные с нарушением проектной документации работы.

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Следствие установили, что эти 16 миллионов подрядчик перечислил на счета юридических лиц, аффилированных Душину. В пятницу утром сотрудники СК и ФСБ задержали чиновника в аэропорту Иркутска.

В администрации муниципального образования проводятся обыски. Душину готовятся предъявить обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления, повлекшее тяжкие последствия). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.