Доктор Мясников резко ответил на претензии Навального к омским врачам

Врач и телеведущий Александр Мясников написал, что если бы омские врачи хотели смерти оппозиционера Алексея Навального, он бы «в первый день сдох».

Вышедший из комы Навальный в своём первом после происшествия интервью, которое он дал Spiegel, заявил, что омские врачи хотели его смерти и сравнил их с тайными агентами-убийцами.

«Послушай, ты: хотели бы – ты бы еще в первый день сдох!» – написал Мясников в пятницу в своём Telegram-канале, добавив, что у Навального нет совести.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелёта из Томска в Москву, он впал в кому. Самолёт экстренно сел в Омске, где политик провёл в больнице двое суток и был транспортирован в берлинскую клинику. Точно не известно, в чём заключалась причина состояния Навального, но сам оппозиционер заявил, что его отравили ядом «Новичок». Омские медики опровергают эту информацию.