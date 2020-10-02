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Новосибирцам предложили собрать книги для воспитательной колонии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sibnet.ru

Новосибирская областная научная библиотека объявила сбор книг для воспитательной колонии, где отбывают наказание за преступление дети, сообщает пресс-служба учреждения.

«Хорошая литература помогает пристальнее всматриваться в себя, чтобы остаться человеком в непростых условиях неволи. В глобальном смысле акция направлена на профилактику повторной преступности среди несовершеннолетних», — рассказала Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

В библиотеке воспитательной колонии сложился дефицит литературы – учебно-методической, научно-познавательной, художественной.

«Приносите книги для подростков в точки сбора — любые, в хорошем состоянии, без рисунков и пометок. Классика, поэзия, современные отечественные и зарубежные романы, проза о Великой Отечественной войне, детективы, фантастика, фэнтези, учебники, развивающая, познавательная, научная литература, словари, разговорники, книги на иностранных языках и учебники иностранных языков, комиксы, самоучители», — говорится в сообщении.

Это может быть современная правовая литература: Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Уголовно-исполнительный РФ.

«Не принимаются книги, пропагандирующие насилие и жестокость, криминальную субкультуру, содержащие порнографию, по подготовке бойцов специального назначения, по горной подготовке и паркуру, устройству и изготовлению оружия, взрывчатых, отравляющих наркотических и сильнодействующих веществ», — говорится в сообщении.

Принести книги можно до 15 октября в Новосибирскую областную научную библиотеку, Законодательное собрание Новосибирской области, Новосибирскую областную юношескую библиотеку.

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