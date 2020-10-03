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Пойти к успеху: где найти «правильные» книги

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: StockSnap / Pixabay License

Как научиться управлять финансами, достичь успеха в профессии или развить скрытый талант? Коллекция книг от успешных бизнесменов и гуру психологии собрана в электронной библиотеке «ЛитРес», к которой Ростелеком дарит бесплатный доступ.

Сервис «Ростелеком Книги», созданный совместно с «ЛитРес», содержит 135 тысяч электронных книг и 26 тысяч аудиокниг. Это и классика, и современная проза и произведения для самых маленьких.

Отдельная подборка «Саморазвитие» поможет читателю разобраться в себе,  проанализировать упускаемые возможности, определить, чего хочет и реально может достичь человек, и выработать стратегию успеха. 

Ростелеком дарит премиальную подписку на книги в честь Дня компании. Получить ее можно в «Большой игре» на Sibnet.ru. Правила игры простые — за ответы на вопросы игры начисляются баллы. А их можно обменять на подписки или промокоды в игровом магазине.
Перейти на сайт игры >>

Например, книга «Любовь к себе» ответит на вопросы, почему при внешней успешности человек часто недоволен собой, как реализоваться в профессии, и почему глядя в зеркало многие видят лишь недостатки.

В книге «Сила воли» профессор Стэндфордского университета объясняет, как заменить вредные привычки полезными, как перестать откладывать дела на потом, научиться сосредоточиваться и справляться со стрессом. 

В подборке представлены и популярные книги известных авторов. Например, «Думай и богатей» Наполеона Хилла, «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» Дейла Карнеги.

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