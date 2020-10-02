Центр Мешалкина объявил конкурс на проект реконструкции клиники

Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) имени академика Евгения Мешалкина объявил конкурс на разработку проекта второй очереди реконструкции клиники, сообщается на сайте госзакупок.

Центр Мешалкина разместил закупку на выполнение проектной документации по реконструкции и развитию второй очереди комплекса НМИЦ. Начальная стоимость контракта — 213,9 миллиона рублей, средства выделят из бюджета учреждения.

В ходе выполнения работ реконструируют отделения радиотерапии, главный и лабораторный корпуса, построят детский лечебный корпус, вспомогательные здания.

Среди работ реконструкция лабораторного корпуса. 1981 года постройки. Он используется одновременно как виварий, симуляционные классы, медицинский архив, помещения инженерных служб.

Возможностей для научной деятельности нет. Многие исследователи вынужденно работают на базах учреждений Новосибирска. Лабораторный корпус и виварий позволят продолжить исследования по созданию протезов для сердечно-сосудистой хирургии.

Строительство должно начаться в 2021 году. При проектировании должны быть выделены пять этапов реконструкции и строительства. Все работы должны быть завершены в 2024 году, а весь комплекс зданий и сооружений введен в эксплуатацию в 2025 году.