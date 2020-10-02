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Нежелание заводить детей объяснили отсутствием денег

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Почти половина россиян от 18 до 45 лет не хотят заводить детей, они мотивируют это неустойчивым материальным положением или отсутствием желания, следует из опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ.

«В желании завести детей россияне репродуктивного возраста разделились практически поровну: 46% не планируют заводить детей, 42% сообщили о желании и готовности завести ребенка», — говорится в исследовании.

Среди тех, кто не планирует заводить детей, женщин больше, чем мужчин (51% против 41%). Молодежь от 18 до 24 лет — самая многочисленная возрастная группа среди желающих заводить детей.

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Опрошенные объясняли нежелание заводить детей сложным финансовым положением (24%), отсутствием партнера (15%), плохими жилищными условиями (12%). Женщины указывали на проблемы со здоровьем, возрастные ограничения и боязнь упустить карьерные возможности. Почти четверть респондентов (23%) не хотят заводить детей в ближайшей перспективе.

«Результаты исследования наглядно демонстрируют тренд к осознанному деторождению: устойчивое материальное положение, комфортность жилищных условий и баланс между карьерными планами и семейными обязанностями становятся ключевыми факторами для принятия решения о рождении ребенка», — прокомментировала заместитель директора направления социально-экономических исследований Аналитического центра НАФИ Ирина Гильдебрандт.

Решиться на рождение ребенка россиянам помогла бы дополнительная сумма к ежемесячному доходу — ее оценили в 58 тысяч рублей.

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