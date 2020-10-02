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Снежные и ветреные выходные придут в Восточную Сибирь

Источник:
Sibnet.ru
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Снег, порывистый ветер и гололедица на дорогах ждет жителей Иркутской области, Забайкалья и Бурятии, сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

В Забайкальском крае осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-восточный с порывами до 20 метров в секунду. Температура ночью от +2 до -3 градусов, местами -3… -8 градусов. Днем +3… +8 градусов.

В Бурятии облачно с прояснениями, снег и мокрый снег. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, с порывами до 17 метров в секунду. Температура ночью +1… -4 градуса, местами -9… -14. Днем +2… +7, местами +1… +6 градусов.

В Иркутской области переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью -2… -7, при прояснении -12… -17 градусов. Днем +4… +9, местами до -5 градусов.

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