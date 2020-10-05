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Сериал «Гусар» с Харламовым стартует на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Гусар»

Новый комедийный проект с Гариком Харламовым «Гусар» стартует на канале ТНТ с понедельника, 5 октября, сообщила пресс-служба телеканала.

В «Гусаре» Гарик Харламов впервые сыграет главную роль — русского боевого офицера Григория Рыльского. Он настоящий патриот и человек чести, а еще бравый любитель женщин и алкоголя.

По сюжету, Рыльский не успевает доставить секретное послание Кутузову и попадает из 1812 года в наше время благодаря изобретателю Мите Журавлеву. — в ту самую квартиру, в которой Журавлеву удалось запустить машину времени.

Премьера «Гусара» — с 5 октября в 20.00 на ТНТ.
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