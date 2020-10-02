Семья из Приангарья вынуждена платить ипотеку за чужую квартиру

Семья из города Братска Иркутской области вынуждена оплачивать ипотеку за чужую квартиру. Они стали жертвой мошенников и пока проигрывают все суды, пытаясь добиться справедливости, сообщил глава семьи Вячеслав Селезнев.

Селезневы купили квартиру в Братске в 2017 году. Оформили ипотеку, вложили материнский капитал. Но через полгода оказалось, что они не имеют права жить в этой квартире.

«Пришел участковый, говорит, на нас написали заявление, якобы мы тут незаконно проживаем. Я предоставил документы, там купля-продажа, все договоры, ипотечный кредит. Прошло еще полгода, в УВД вызвали. Прошло еще может полгода, может, меньше, пришло дело судебное. Там листов 90, наверное», — цитирует ГТРК «Иркутск» Селезнева.

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В судебном решении было указано, что квартира, за которую семья исправно платит кредит, принадлежат не им. Владелец — пенсионер из Подмосковья. Квартирой пользовались его родственники. И продали ее по поддельным документам женщине, у которой ее затем и купила семья Селезневых.

«Мы проиграли суды. Подали в Иркутский суд.Тоже проиграли. И 23 числа пришли приставы и дали бумагу нам на выселение», — сообщил глава семьи.

От обязанности по выплате кредита Селезневых не освобождают. Отдавать деньги за чужую квартиру им придется еще 17 лет. Сейчас у них есть только один выход — подать в суд на недобросовестных продавцов.