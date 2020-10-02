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Коронавирус подобрался к Трампу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Президент США Дональд Трамп ушел на карантин в ожидании теста на коронавирус, так как COVID-19 подтвердился у его ближайшей советницы Хоуп Хикс.

«Хоуп Хикс, которая так много работала, не делая даже небольшого перерыва, только что получила положительный результат на COVID-19. Ужасно! Мы с первой леди ждем результатов тестирования. А пока мы начнем процесс карантина!» — написал в Twitter Трамп.

О том, что советница Трампа заболела, первым написал Bloomberg. Затем в эфире Fox News президент подтвердил эту информацию.

Хикс сопровождала американского лидера во время его недавних поездок на дебаты в Кливленд и на митинг в Миннесоту.

По данным Университета Джонса Хопкинса, США продолжают лидировать в мире по выявленному числу зараженных коронавирусом. Положительный результат подтвержден у бол 7,2 миллиона человек.

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