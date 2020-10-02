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Первый мусороперерабатывающий завод построят в Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компания «Чистый город Кемерово» построит первый в Хакасии мусороперерабатывающий завод мощностью 150 тысяч тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) в год.

Инвестиции в проект — 250 миллионов рублей. Компания планирует к началу 2022 года запустить сортировочную линию, затем переработку вторсырья. 

Мусорный завод позволит сократить объемы захораниваемых отходов в респуб­лике на 50%. Эксперты считают, что проект вряд ли сможет окупиться раньше, чем через 7–10 лет, если предприятие не найдет способы оптимизировать логистику и снизить затраты на сбор и первичную сор­тировку мусора.

 «Если все пойдет по графику, то первый этап будет реализован в конце 2021 — начале 2022 года. После этого будет проводиться сезонный мониторинг объема отсортированных отходов. По его итогам рассчитываются мощности по переработке и производству. В структуре готовой продукции — пластик, стекло, бумага, металл», — рассказал «Коммерсанту» представитель компании.

Отсортированное втор­сырье из Хакасии будет отправляться на дальнейшую переработку на заводы в Иркутск, Красноярск, Новосибирск. С учетом реализации второго этапа проекта объем поступающих на захоронение отходов в реги­оне сократится на 50%, говорят в компании.

В 2019 году компания «Чистый город Кемерово» заявила о планах построить в Кузбассе два мусороперерабатывающих комплекса. Эксперты оценивали возможный объем инвестиций в проекты в 1,5 миллиардов рублей. Работы по строительству пока не начаты.

Инвесторы ведут переговоры с властями республики о выделении земельного участка в северо-восточной части Черногорска для размещения завода. Проект предусматривает площадку не менее 4 гектаров. ТКО на предприятие будут доставляться в основном из Черногорска, Абакана, Саяногорска, Усть-Абакана, Пригорска.

В регионе действуют пять полигонов ТКО, годовой объем ТКО — около 270 тысяч тонн. 

«Мощности полигонов достаточно для захоронения такого объема отходов. При этом сортировка ведется несколькими небольшими частными компаниями, которые устанавливают на контейнерных площадках отдельные боксы для сбора пластика, стекла, металла. Рассортированные отходы доставляются на переработку в соседние регионы. Это небольшой процент от всего объема ТКО», — сказал представитель министерства природных ресуросв и экологии Хакасии. 

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