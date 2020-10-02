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Режиссер из Бурятии получил полмиллиона на фильм про нерпу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Nina Zhavoronkova / CC BY-SA 4.0

Режиссер Вячеслав Бутуханов из Улан-Удэ выиграл грант на 500 тысяч рублей. Его проект фильма «Мой друг нерпа» признали лучшим в номинации «Игровое короткометражное кино», сообщила пресс-служба республиканского министерства культуры.

Фильм также получил денежный приз на сумм 80 тысяч рублей, сертификат на аренду оборудования по 50 тысяч рублей от Иркутского областной кинофонда и техническую поддержку от компании «Canon».

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Байкальская нерпа — один из трех пресноводных тюленей в мире. Эндемик озера. Летом на берегах Ушканьих островов собирается большое количество животных. 

Для них это естественное лежбище, где нерпы отогреваются на солнце после долго зима.

Почти всю зиму нерпы проводят на льду Байкала в логовищах под снегом, а пропитание добывают в ледяной воде, периодически выныривая на поверхность через специальные скважины — продухи. 

Потомство у нерп появляется зимой, и некоторое время детеныши-белячки находятся на поверхности льда. Браконьеры постоянно ведут охоту на детенышей нерпы, хотя это строжайше запрещено законом.

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