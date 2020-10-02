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Сотрудник ФСИН в Новосибирске сбил пешехода насмерть

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГИБДД Новосибирска

Сотрудник СИЗО на личном автомобиле насмерть сбил пешехода, об этом сообщило в четверг вечером СУ СКР по Новосибирской области.

По данным следствия, смертельная авария произошла вечером во вторник на Тайгинской улице. Сотрудник СИЗО-1 ехал на личном автомобиле и сбил пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте. Водитель вызвал скорую, но пешеход умер.

«Следствие СКР просит откликнуться всех очевидцев данного происшествия, а также водителей транспортных средств, проезжавших в указанный период времени в данном районе, и предоставить имеющиеся видеорегистраторы, на которых могут быть запечатлены события, представляющие интерес для следствия», –  говорится в сообщении.

По информации новосибирского управления ГИБДД, погибшему был 51 год, водителю Suzuki Cultus – 25 лет.  

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