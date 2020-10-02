Евросоюз оставил Лукашенко без санкций

Евросоюз ввел санкции в отношении примерно 40 официальных лиц Белоруссии, ответственных «за фальсификацию выборов и нарушение прав человека», но президент Александр Лукашенко пока в этот список не входит.

«Мы решили реализовать санкции, которые мы согласовали в августе. Это означает, что завтра (в пятницу) письменной процедурой будет реализован черный список из примерно 40 имен», — цитирует ТАСС главу Евросовета Шарля Мишеля.

Он добавил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пока не входит в список. Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что ЕС не ввел санкций против Лукашенко, поскольку это подорвало бы требование Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключенных.

«ЕС не ввел личных санкций против Лукашенко, поскольку это подорвало бы требование Брюсселя к нему начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключенных. Это (санкции) дало бы Лукашенко законные основания отказаться от выполнения этих условий», — подчеркнул он.