Новейший автомат «Калашникова» попал на видео

Видео новейшего оружия концерна «Калашников» появилось в Сети, на опубликованных кадрах с разных кадров демонстрируется пистолет-пулемет ППК-20.

Ролик был подготовлен специалистами «Калашникова», разработчики приводят некоторых тактико-технические характеристики данного оружия. Так, он весит 3,65 килограммов, а длина ствола ППК-20 составляет 233 миллиметра.

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В длину российский пистолет-пулемет со складным прикладом — 640-700 миллиметров. Емкость магазина составляет 30 патронов, при этом используются мощные патроны 9x19 LUGER, которые используют спецподразделения.

Новое оружие разработали на основе пистолета-пулемета «Витязь-СН», который используют спецподразделения силовых структур.