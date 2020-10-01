Подсудимый в Красноярске сбежал из суда через окно

Несовершеннолетний подсудимый сбежал из Октябрьского районного суда Красноярска, выпрыгнув в окно. Полиция ищет дерзкого беглеца.

Инцидент произошел вечером 1 октября, молодого человека привели в здание суда для оглашения приговора. Воспользовавшись халатностью конвоя, подсудимый выпрыгнул в окно второго этажа и скрылся, пишет Telegram-канал «Борус».

Отмечается, что при побеге он мог травмироваться, однако смог скрыться от преследовавших его полицейских. По факту побега из зала суда ведется проверка, правоохранители получили ориентировки на беглеца.

Отмечается, что сбежавшего через окно несовершеннолетнего молодого человека судили по статье о наркотиках.