НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Давление на МКС упало ниже нормы из-за загадочной дыры

Источник:
«Интерфакс»
277 1
Фото: © NASA

Атмосферное давление на Международной космической станции составляет 731 миллиметров ртутного столба, это ниже нормы, сообщил космонавт Анатолий Иванишин.

Экипаж МКС продолжает поиски места утечки воздуха, передает NASA. Космонавты проведут повторное обследование модуля «Звезда», в поисках «дырки» планируется заново отсоединять внутренние панели.

Для продолжения поисков потребуется законсервировать грузовой корабль «Прогресс», который состыкован с модулем «Звезда». Наземные специалисты порекомендовали космонавтам «следить за своим самочувствием» в ходе работ в модуле.

Ранее стало известно, что экипаж станции сузил зону поиска точного места утечки воздуха до переходного отсека модуля «Звезда» в российском сегменте. Для поиска отверстия использовался ультразвуковой прибор.

Отмечается, что это не первый случай падения давления на станции. В 2004 году оно опускалось до 720 миллиметров ртутного столба. По мнению экспертов, ситуация пока не представляет опасности для жизни и здоровья экипажа МКС.

Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди.

Еще по теме
Созданный в Новосибирске космический аппарат вышел на орбиту
Озера с жидкой водой обнаружили на Марсе
Новую «дырку» нашли в российском сегменте МКС
Маск показал фото корабля Starship с хвостовым оперением
смотреть все
Технологии #Космос
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль увидел «агента ЦРУ» в Навальном
•
Карабах объединил Путина, Макрона и Трампа
•
Туристам заплатят за отдых в России
•
Новейший автомат «Калашникова» попал на видео
Подробности
•
Дороги и налоги: что изменит запрет на экспорт кругляка?
•
Пивной Новосибирск: когда закроют наливайки?
•
Новые штрафы для водителей: за шины и ксенон
•
Лифты и налоги: уголовные дела сына экс-губернатора Левченко
Как это работает
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Подсудимый в Красноярске сбежал из суда через окно
Сибирь 01.10.2020 23:51
Дороги и налоги: что изменит запрет на экспорт кругляка?
Сибирь 01.10.2020 20:29
Запасы пищи для снежного барса впервые подсчитают на Алтае
Сибирь 01.10.2020 17:42
Новое оборудование в Томске вдвое увеличит число тестирований на COVID
Сибирь 01.10.2020 17:31
Самое популярное
Ростелеком раздает кинотеатр Wink бесплатно
15710
Онлайн-помощь с уроками: как учиться лучше
14912
ГИБДД разъяснила спорный момент в непропуске пешеходов
3259
Вышел трейлер комедии про съемку порно «Глубже!»
2786
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль увидел «агента ЦРУ» в Навальном
•
Карабах объединил Путина, Макрона и Трампа
•
Туристам заплатят за отдых в России
•
Новейший автомат «Калашникова» попал на видео
Подробности
•
Дороги и налоги: что изменит запрет на экспорт кругляка?
•
Пивной Новосибирск: когда закроют наливайки?
•
Новые штрафы для водителей: за шины и ксенон
•
Лифты и налоги: уголовные дела сына экс-губернатора Левченко
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

xarakire

И что теперь? Задача максимум - выпилить и вывезти древесины до 2022 года??? А почему не сегодняшнего...

лачинов

Так у нас не только по древесине такая картина. По хорошему надо не запрещать, а используя имеющиеся...

лачинов

Забавный дяденька. С несколько гипертрофированной самооценкой. Хотя ведь это его работа, которая его...

xarakire

Китайские власти с пониманием отнеслись к инициативе, но отклонили предложение.

cre

Путин поручил вывезти всю необработанную древесину до 1 января 2022 года.