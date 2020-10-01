Давление на МКС упало ниже нормы из-за загадочной дыры

Атмосферное давление на Международной космической станции составляет 731 миллиметров ртутного столба, это ниже нормы, сообщил космонавт Анатолий Иванишин.

Экипаж МКС продолжает поиски места утечки воздуха, передает NASA. Космонавты проведут повторное обследование модуля «Звезда», в поисках «дырки» планируется заново отсоединять внутренние панели.

Для продолжения поисков потребуется законсервировать грузовой корабль «Прогресс», который состыкован с модулем «Звезда». Наземные специалисты порекомендовали космонавтам «следить за своим самочувствием» в ходе работ в модуле.

Ранее стало известно, что экипаж станции сузил зону поиска точного места утечки воздуха до переходного отсека модуля «Звезда» в российском сегменте. Для поиска отверстия использовался ультразвуковой прибор.

Отмечается, что это не первый случай падения давления на станции. В 2004 году оно опускалось до 720 миллиметров ртутного столба. По мнению экспертов, ситуация пока не представляет опасности для жизни и здоровья экипажа МКС.

Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди.