Карабах объединил Путина, Макрона и Трампа

Президенты России Владимир Путин, Франции Эмманюэль Макрон и США Дональд Трамп сделали совместное заявление о ситуации в Нагорном Карабахе. Главы государств, представляющие Минскую группу ОБСЕ, решительно осудили эскалацию насилия.

«Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами участвующих сторон. Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

Накануне Макрон позвонил президенту России, чтобы обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе, где с 27 сентября возобновились полномасштабные бои с применением тяжелых вооружений между Азербайджаном и Арменией.

Ранее Совет безопасности ООН призвал Армению и Азербайджан незамедлительно прекратить боевые действия и вернуться к переговорам. Кроме этого, прекратить бои в Нагорном Карабахе призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.