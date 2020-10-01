Собянин обязал перевести на «удаленку» треть москвичей

Работодатели в Москве обязаны перевести на «удаленку» 30% сотрудников с 5 по 28 октября, соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

По словам Собянина, динамика по заражению коронавирусом в городе «очень опасная», поэтому с 5 октября 2020 года требование перевода на удаленную работу становится обязательным. Ранее такое требование носило рекомендательный характер.

На «удаленку» также переводят всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Исключение делается для сотрудников медицинских организаций, предприятий оборонного комплекса, ключевых предприятий, список которых составит оперативный штаб.

Собянин подчеркнул, что в зоне риска помимо пожилых людей находятся дети, который болеют легко, но могут заразить старших членов семьи, которые переносят коронавирус гораздо тяжелее. В целом доля заболевших людей старше 65 лет выросла до 20–25% против 15% в летние месяцы.

Возврат карантинных мер связан с ростом числа заболеваний COVID-19. Масштабные ограничения в связи с пандемией коронавируса вводились в столице весной 2020 года, при этом основные ограничительные меры были сняты в Москве с 9 июня.