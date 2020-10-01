Запасы пищи для снежного барса впервые подсчитают на Алтае

Сибирских горных козлов, которыми питаются снежные барсы и которые необходимы для выживания популяции редчайшего хищника, впервые подсчитают в Горном Алтае, сообщило Алтае-Саянское отделение Всемирного фонда дикой природы.

Полевые выезды, во время которых экологи оценят состояние популяции, пройдут с начала октября до конца ноября в общедоступных охотничьих угодьях и в границах особо охраняемых природных территорий в Кош-Агачском, Онгудайском и Улаганском районах Республики Алтай. Именно здесь концентрируются основные группировки козерога.

«По сообщениям участников регулярных экспедиций по Горному Алтаю, в некоторых уголках визуально козерогов фиксируют реже, чем даже пять лет назад. Это тревожный сигнал, потому что благополучие снежного барса напрямую зависит от количества козерога — главной добычи редкого хищника. Долгосрочное сохранение снежного барса невозможно без сохранения его кормовой базы», — говорит старший координатор представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе Александр Карнаухов.

Также планируется подсчитать численность алтайского горного барана в приграничном с Монголией Кош-Агачском районе. К работе зоологов и инспекторов примкнут члены общественной природоохранной бригады муниципального образования.

Численность сибирского горного козла в Республике Алтай ученые озвучат в конце ноября – начале декабря. Учет козерога позволит выявить наиболее уязвимые группировки вида, в первую очередь нуждающиеся в дополнительных мероприятиях по сохранению.