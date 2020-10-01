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Новое оборудование в Томске вдвое увеличит число тестирований на COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Минздрав Томской области

Новое оборудование для проведения анализов на коронавирус методом ПЦР в Томской областной больнице позволит увеличить количество исследований с 500 до 1200 в сутки.

В лабораторию поступил процессор магнитных частиц – специально сконструированная система для выделения нуклеиновых кислот, в том числе РНК коронавируса, сообщила в четверг пресс-служба томского минздрава.

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«Процессор позволяет одновременно выделять 96 проб РНК за час, при этом минимизируется использование человеческих ресурсов, а качество выделяемого материала значительно выше, чем в ручных методиках», – прокомментировал заведующий отделом лабораторной диагностики областной больницы Сергей Ракитин.

Также для диагностики коронавируса закуплен амплификатор, который оценивает наличие или отсутствие возбудителя в пробе, и микропланшетный диспенсер для автоматизированного точного дозирования реактивов. На закупку оборудования из областного и федерального бюджетов было потрачено 8,6 миллиона рублей.

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