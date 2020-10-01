Браконьер на Алтае нашел и убил впавшего в анабиоз крокодила

Житель Алтайского края поймал в местной реке крокодила во время ночной рыбалки и убил впавшую в анабиоз рептилию, рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии Алтайского края, начальник управления охотничьего хозяйства Максим Катернюк.

Необычный для Сибири инцидент произошел еще минувшей осенью, но рассказал о нем чиновник только сейчас.

«Задержали нарушителя, который ночью «лучил» (это когда рыбачат с фонарем, привлекая крупную рыбу). Он сам не ожидал – увидел огромное существо, думал таймень или щука, а это оказался крокодил в состоянии анабиоза, он сам не поверил своим глазам», – рассказал Катернюк изданию КП.

Он начал разделывать рептилию, но попался инспекторам краевого Минприроды. Незаконно пойманное животное они изъяли и пообещали в следующий раз оштрафовать за ловлю рыбы или крокодилов с фонарем.

Можно только предполагать, откуда в сибирской реке взялся крокодил, говорит Катернюк. Он предположил, что кто-то держал его в качестве экзотического домашнего животного, весной или летом взял с собой на рыбалку, а тот сбежал, несколько месяцев жил в реке, охотился на уток.

«Когда осенью температура начинала подать, рептилия уже впала в анабиоз и неминуемо бы погибла от мороза. Так что шансов на счастливый конец у крокодила не было», – добавил он.