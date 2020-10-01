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«Яндекс» сравнил затраты на такси, каршеринг и личное авто

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Владеть личным автомобилем стоимостью до 1 миллиона рублей выгоднее, чем регулярно пользоваться такси или каршерингом, говорится в исследовании компании «Яндекс».

Аналитики сравнили расходы на новую машину в первые три года владения. В расчетах использовали данные о среднегодовом пробеге в России. Чем выше пробег, тем выгоднее иметь свой автомобиль.

Если машина стоит до 1 миллиона рублей, то с точки зрения затрат лучше ездить на ней, если от 1 миллиона до 3 миллионов, то экономнее все время пользоваться почасовой арендой авто. Такси в обоих случаях оказалось самым неудачным вариантом.

Основной источник расходов для автовладельца — амортизация, то есть снижение стоимости автомобиля по мере его использования (53%). На втором месте — страховка (22%) и на третьем — покупка топлива (13%). Остальные затраты сформировали техобслуживание, мойка, сезонная смена шин и транспортный налог.

Самый дорогой автомобиль с точки зрения его содержания за год — внедорожник Mercedes-Benz G-класса AMG (Gelandewagen). Самый дешевый — отечественный Lada Granta. Они обойдутся автовладельцу в среднем в 357 и 13 тысяч рублей соответственно.

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