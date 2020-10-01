Шторм задержал сбор нефти на реке Хатанге

Шторм помешал работам по ликвидации разлива нефтепродуктов в районе села Хатанга в Красноярском крае, сообщил журналистам в четверг председатель правительства края Юрий Лапшин.

Разлив около 1 тонны произошел 27 сентября при перекачке сырой нефти для нужд ООО «Энергии» с танкера «Ленанефть-2060» на склад нефтепродуктов, расположенный в трех километрах ниже села.

«Специалисты работают, окончательно сказать не могу, что в реку попало или нет. Ждем окончательный отчет наряду с оперативными мерами, которые предпринимаются с учетом погодных условий, там штормит по-прежнему. Штормом осложняется (работа по ликвидации)», — сказал Лапшин.

По данным на 30 сентября, чтобы нефтепродукты не уходили в воду выставлено 50 метров боновых заграждений, территория обработана сорбентом «Унисорб». Собранная эмульсия помещена в двухсотлитровые бочки и вывезена на площадку временного хранения. По информации руководства Хатанги, в поселке Жданиха ниже по течению нефтяных пятен на берегу и поверхности воды не наблюдается.