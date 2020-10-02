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Грудь Самбурской стала поводом для шуток в Instagram

Источник:
Sibnet.ru
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Актриса Настасья Самбурская опубликовала новый пост в Instagram, где продемонстрировала свою грудь. Поклонники начали подшучивать над сексуальной фотографией.

Шутку в адрес груди спровоцировала сама актриса. «Доброе утро, как спалось? Вид из окна конечно потрясающий», — написала актриса. Подпись кажется невинной, если бы не фото. На снимке в первую очередь в глаза бросается сексуальная грудь актрисы.

Подписчики начали шутить, подыгрывая Самбурской. Они отметили вид за окном, описав его в деталях, а также сделали комплименты глазам актрисы. При этом откровенно избегали говорить о главном акценте снимка — груди.

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