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Победителя шоу «Голос 60+» выберут в прямом эфире

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено Первым каналом

Финал музыкального шоу «Голос 60+» покажут в прямом эфире Первого канала в пятницу, 2 октября, сообщила пресс-служба телеканала.

В финале выступят восемь претендентов на звание главного исполнителя шоу старшего поколения. Среди участников по два артиста от каждого наставника.

От команды Льва Лещенко выступят Валерий Кучеренко и Пётр Таренков, от Елены Ваенги —Ирина Аникина и Вячеслав Ольховский, от Тамары Гвердцители — Дина Юдина и Всеволод Ольховский, от команды Гарика Сукачева — Галина Грозина и Татьяна Шупеня.

Самый старший участник в команде Гварцители, Дине Юдиной 91 год. Самый младший участник — 60-летний Пётр Таренков из команды Лещенко.

Победителя третьего сезона шоу «Голос 60+» выберут по итогам зрительского голосования в прямом эфире в пятницу, 2 октября, в 21.30 (по мск).

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