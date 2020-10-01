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Созданный в Новосибирске космический аппарат вышел на орбиту

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено НГУ госкорпорацией «Роскосмос»

Разработанный и собранный в Новосибирском государственном университете космический аппарат «НОРБИ» запущен с космодрома Плесецк, сообщила в четверг пресс-служба вуза.

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Блок космических аппаратов «Гонец-М» №16 на ракете-носителе «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» запустили в понедельник. Запуск состоял из 19 малых космических аппаратов, одним из которых стал «НОРБИ», разработанный и собранный в Отделе аэрокосмических исследований НГУ. Габариты аппарата – 6 юнитов (1 юнит – это куб 10х10х10 сантиметров).

«На следующий день после запуска в дневном сеансе "НОРБИ" вышел на связь, и мы смогли получить первую телеметрию. Дальше нам предстоит этап летных испытаний по оценке работы всех подсистем, включение целевой полезной нагрузки — детектора заряженных частиц "Декор", обеспечивающего мониторинг космической погоды на полярной орбите», – рассказал заведующий лабораторией Малых космических аппаратов НГУ Виталий Прокопьев.

Аппарат поможет институту ядерной физики имени Скобельцына МГУ в мониторинге гелиогеофизических параметров околоземного космического пространства в интересах Росгидромета. 

Также на «НОРБИ» стоит дополнительная целевая аппаратура акционерного общества «Информационные спутниковые системы» — набор перспективных коммутационных плат формата SpaceWire. Общество проводит испытание плат, чтобы подтвердить возможность проведения их лётной квалификации в составе спутников формата CubeSat, чтобы интегрировать их в состав федеральных космических аппаратов.

Над Новосибирском «НОРБИ» будет пролетать дважды в сутки, каждый раз находясь в зоне радиовидимости примерно 10 минут. Своё название аппарат получил в честь маленького робота Норби из цикла рассказов писателя Айзека Азимова.

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