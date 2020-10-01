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Мраморный браслет с подвеской уточки нашли в древней могиле в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Археологи нашли в древнем захоронении в Новосибирской области мраморный браслет с подвеской уточкой — настоящее произведение декоративно-прикладного искусства, рассказал в четверг журналистам заведующий отделом археологии палеометалла Института археологии и этнографии СО РАН Вячеслав Молодин.

Археологи проводили раскопки в Венгеровском районе в Новосибирской области. Они исследовали захоронение, сделанное не менее 3 тысяч лет назад.

«Замечательная погребальная практика. Человек лежал с приподнятой головой и сопровождался находками. В данном случае остатки мраморного браслета, который помимо мраморных дисков был украшен скульптурой уточки. Мастерски выполнен браслет, представляет произведение декоративно прикладного искусства», — сказал ученый.

Фото: © Институт археологии и этнографии СО РАН

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